今天東北季風減弱，各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；清晨最低溫在新竹18度，白天高溫回升，桃園以北可達29度，中南部31度，留意日夜溫差大。周五至周日（20至22日）東北季風增強，雨區擴大，北部及東半部有雨，高溫降至23度，整天感受涼冷。另外第16號颱風「三巴」今白天有機會生成，距離遙遠，對台灣天氣沒有直接影響。

中央氣象署指出，今天環境轉成偏東風，台灣附近水氣減少，各地多雲到晴，僅迎風面東半部及恆春半島有零星短暫雨，午後各山區也有零星降雨；氣溫方面，今晨最低溫在新竹18度，其他地區約21至23度，白天北部及東北部高溫稍回升，桃園以北27至29度，新竹以南30、31度，留意日夜溫差大。

周五東北季風增強，水氣增加，北部及東北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，東部及東南部也有零星短暫雨，北部及東北部氣溫逐漸下降，高溫剩下23、24度，整天感受涼冷，預計影響至周日。

另外位於越南東方海面的熱帶性低氣壓，今白天有機會發展成輕度颱風，朝海南島前進，對台灣天氣沒有直接影響。