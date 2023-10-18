藝人金剛（李信樵）和小嫻去年5月開直播宣布分手，戀情宣告終結，隨後金剛便飛往大陸工作，如今金剛被直擊與一名類型與舊愛丁小芹、梁云菲相似的女子，現身百貨公司逛街。

根據《鏡週刊》報導，金剛雙十國慶當天被目擊與一名穿著細肩帶的女子，現身中和環球購物中心，可見女方身材相當不錯，濃眉大眼、長相艷麗與金剛的前女友梁云菲類型相似。

對此，金剛回應兩人只是好朋友，現階段就是好好工作，目前時間上都是待在大陸居多，但有時會回墾丁找朋友；而當他聽聞小嫻近期要重返舞台劇他也大方給予祝福，並且恭喜對方，至於兩人是否還有聯繫，他則未做出回應。

事實上，金剛與小嫻2020年8月認愛交往1年多，兩人常在社群媒體放閃，還定居墾丁擺攤經營雞翅生意，怎料卻在一年多前，兩人突在直播中宣布分手，當時金剛更感性落淚，在短短37分鐘的直播中，兩人共計跟對方說了16次「謝謝」；分手兩個月後，金剛便將事業重心轉往大陸，飛往橫店拍戲，最近更重回香港無線電視台節目《獎門人》系列，可說是事業滿檔。