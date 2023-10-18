一名25歲的洪小姐8月初回到彰化老家，想煮一桌菜替父親過父親節，她騎車外出買菜途中被小客車追撞，導致腦部重創，在加病護房昏迷1個月才甦醒，醒來仍不忘要替父親煮一桌菜，她為此積極復健，表示「我要趕快出院，完成遲到的父親節大餐」，讓父親激動不已。

洪小姐8月6日從台北返回彰化溪湖老家，想要煮菜替爸爸過父親節，不料在買菜途中被小客車追撞，造成腦部重創，緊急送往衛福部彰化醫院急救，神經外科醫師張昕煥表示，手術取出患者腦部血塊但仍生命垂危，經治療1個月後，洪小姐才終於睜眼逐漸有意識，完成顱骨成型手術後脫離維生管路轉至普通病房。

張昕煥指出，洪小姐腦部受到猛烈撞擊，嚴重大片硬腦膜下腔出血，傷到左腦語言區，腦幹也受到壓迫，語言功能受損及四肢無力，剛甦醒時要搭配紙筆才能溝通，現在已能完整言語表達意思，但仍需復健才能出院。

洪小姐用微弱的聲音說，她要加緊復健、趕快出院，完成遲到的父親節大餐，讓洪爸爸在一旁感動地說，女兒昏迷期間，身心都飽受煎熬，希望女兒早點出院，他可以再重新過一次父親節。