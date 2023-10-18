藍白合會前會之後，方案喬不攏，雙方幕僚持續隔空叫陣，國民黨17日拋出初選方案，民眾黨即推出「二選一」的民調方案要藍營接招。對此，媒體人黃揚明昨(17日)在中天電視節目《大新聞大報卦》中分析，國民黨企劃書最大障礙反而不是形式，是費用共同分攤，因為民眾黨會認為你提出的方案應該要佔比較多費用，民眾黨不跟你玩這遊戲。

藍白二會仍未有確切日期，侯辦昨發給柯辦「開放式民主初選」方案，提出禁止遊覽車載運投票、經費各自分攤，投票資格只要簽政黨輪替理念認同卡，不用造冊；柯辦下午即提出他們的「民調AB方案」。

黃揚明分析，藍白合還沒有破局，民眾黨總統參選人柯文哲現在應該是同步進行「繼續堅持提高籌碼，但最後會合」、「轉頭與其他人合作，壓力回藍身上」，卡關的原因是什麼，雙方就會想盡辦法讓對方退讓，柯方案就是說正在進行連署的鴻海創辦人郭台銘也會找他，講得自己很有行情，而藍軍是提出方案告訴你我們可以解決疑慮。

如果雙方可以各退一步談細節，黃揚明認為，藍白合還是有機會，能促成第二次會談的話，還是有機會，且國民黨企劃書最大障礙反而不是形式，是費用共同分攤，因為民眾黨會認為你提出的方案應該要佔比較多費用，民眾黨不跟你玩這遊戲，因為沒錢、沒人，談判關鍵反而是錢的部分。

至於民主初選能否進入民眾黨的核心討論裡面，黃揚明持很悲觀的態度，在這種兩種方案磋商裡面，會是一個零和遊戲；至於談判桌回不回的去？他說，不是沒有機會，但是得要花一點功夫，現在整個氣氛就是不合一定死，談還有機會活，要一起死還是活就是關鍵。