哈瑪斯指控以色列空襲加薩阿赫利阿拉伯醫院（Al Ahli Arab hospital）醫院，至少導致500人喪生。

儘管巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）指控以色列空襲加薩醫院，至少導致500人喪生，還有更多人受困斷垣殘壁下，但以色列已否認，必須為這起事件負責。

綜合外電18日報導，美國總統拜登聞訊後說，他為加薩阿赫利阿拉伯醫院（Al Ahli Arab hospital）的爆炸事件和死傷慘重，感到憤怒並深切哀傷。

拜登說，他立即聯絡了約旦國王阿布杜拉二世和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），彼此交換意見。此外，他說，已指示國安團隊，繼續收集相關情資，以確切了解究竟是怎麼回事。他並強調，「美國明確支持在衝突期間保護平民的性命，我們對這場悲劇中罹難或受傷的患者、醫務人員和其他無辜者表示哀悼」。

哈瑪斯指控以色列空襲醫院

而拜登原本預定周四（19日）要在約旦首都安曼（Amman）和國王阿布杜拉二世、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）舉行峰會，但約旦外長沙法迪（Ayman Safadi）如今宣布，峰會已取消。

另一方面，巴勒斯坦衛生部在聲明中說，阿赫利阿拉伯醫院周二遭轟炸時，院內收容了數以千計流離失所的難民，如今許多受害者仍在斷垣殘壁下。

不過，以色列軍方說，情資顯示，發射火箭彈誤擊醫院的是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）恐怖分子。但伊斯蘭聖戰組織發言人卻說，這完全錯誤，並指控以色列國防軍企圖掩蓋對平民犯下的恐怖罪刑與大屠殺。