台南市警局陳姓員警在2019年連續劈腿4名女子，還偷拍與空姐女友性愛畫面，甚至將前往酒店臨檢的女服務生身分證畫面外流，直到空姐揪情敵在網路社群爆料，始東窗事發。陳遭記過並遭法院依妨害祕密罪將他判刑2月。懲戒法庭事後又判處休職2年。但陳男疑似又重考警察並錄取，名字又出現在今年年警察分發名單。

據了解，今年新分發的員警中縣名字與陳員相同的姓名，並分配回原台南市警察局。

案發當年，28歲未婚的陳員，警專畢業後分發到南市某分局服務。去年6月起，陳透過手機交友軟體，先後與女護理師、眼鏡行女員工、空姐與女大學生等4女認識並交往；其中，眼鏡行女員工還是陳在買眼鏡時，因看到對方胸前名牌，主動透過臉書認識。

不過，後來空姐無意間發現陳劈腿，原想挽回感情，要求對方與其他女友分手，但陳仍繼續暗通款曲，空姐於是找上護理師，才知陳是劈腿慣犯，憤而聯手在臉書社群踢爆，並質疑陳利用職權洩漏個資，偷拍性愛影片。

警方內部調查，陳坦承感情糾紛，道歉表達悔意。警方將他記1小過調地，並依妨害祕密罪嫌函送南檢偵辦。檢方起訴並聲請簡易判決。

法官認定，陳與女方曾是男女朋友，卻在民宿房間內用手機竊錄性愛影片，還將影片以LINE傳送給女方，妨害祕密罪證明確。法官斥責陳身為警察人員，竟趁前女友不知情，竊錄私密畫面，不僅破壞善良風俗，也不尊重女方，考量他對女方造成心理恐慌及不安全感，且未達成和解，將他判刑2月，可易科罰金。

懲戒法院認定，陳男除觸犯刑法及公務員服務法損害公務員名譽、不得洩密等規定，他的行為戕害人民對公務員的信賴，也嚴重損害政府信譽，且竊錄行為破壞善良風俗，造成被害人心理恐慌與不安全感，判休職2年。