《美麗島電子報》昨（17）日公布第52波民調，在三腳督的態勢下，民進黨賴清德以36.7%支持度暫居領先位置，下跌1.1個百分點。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，綠營在藍軍亂成一團時應趁勝追擊，卻讓自己變邊緣人，是極大缺失。

《美麗島電子報》公布最新民調顯示，三腳督的情況下，賴清德36.7%、國民黨總統參選人侯友宜23.7%、民眾黨總統參選人柯文哲21.5%，相較前一波，侯上升1.3個百分點、柯上升0.7個百分點、賴下跌1.1個百分點。四腳督情形下，支持度則分別為賴清德35.5%、侯友宜21.1%、柯文哲17.5%、鴻海創辦人郭台銘5.8%。

對此，吳子嘉昨在政論節目《關鍵時刻》中指出，當藍營亂成一團時，綠營應該趁勝追擊，未料卻因藍白合 佔領很多新聞版面，使賴清德反成邊緣人。

吳子嘉強調，藍營在這陣子佔據了大篇幅的新聞版面，是綠軍在這波操作上有極大缺失，推出的東西都無法搶到新聞版面。吳子嘉直言，賴清德支持度跌到很可怕的數字，「領先的非常脆弱」。