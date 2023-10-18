全球太陽能產業正邁向下一代太陽電池技術轉型，最顯著的技術演進就是從P(正)型晶片改用N(負)型晶片技術。N型晶片做出的太陽電池效率明顯高於P型晶片，但早期N型晶片成本高，在太陽能發電追求降低發電成本的條件下一直沒有被產業大量採用；工研院綠能所在經濟部能源署支持下近五年持續投入低成本的N型晶片太陽電池製程研究，開發出N型晶片TOPCon技術所需要的材料和製程技術，並布局多項關鍵智權。

N型高效太陽電池技術主要有三種TOPCon、HJT和IBC，工研院表示TOPCon技術與原有P型技術相容性高，設備改建成本最低，相較於全新產線，升級僅需20%成本，在製程良率提升後即可快速成為市場主流。茂迪公司葉正賢總經理表示：從技術層面來說，N型太陽能模組高效率、低衰減的特性更適合使用在高溫多雨且人口稠密的台灣，其效能相當於節省將近10％以上太陽能電廠用地面積。

工研院綠能所於2019年開始推動TOPCon技術產業化，與茂迪合作建立試量產線，以既有P型PERC電池產線擴充升級，進行製程整合與模組驗證，獲得經濟部標檢局太陽能模組自願性產品驗認證首例，是相當成功的技術轉型合作案例。葉正賢總經理對此相當肯定，說到工研院與茂迪的合作為台灣的太陽能產業注入新的動能，也讓MIT（Made in Taiwan）太陽能產品有機會重返國際。

太陽光電產業協會表示，工研院將持續深耕與佈局下世代技術，鏈結國內相關設備，材料廠商推動產業技術的演進，為台灣帶來更多就業機會和經濟效益，同時對全球綠色能源產業做出更大的貢獻。