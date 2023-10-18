在NBA打遍天下無敵手，金塊超級長人約基奇（Nikola Jokic）已將目光投向2024年巴黎奧運，現任塞國奧委會主席的馬科維奇（Bozidar Maljkovic）透露，約基奇準備帶領塞爾維亞挑戰隊史奧運首金。

約基奇以2014年選秀會第41順位加入NBA，沒有太多人看好他能在聯盟長期發展，但滿滿天賦的約基奇打破眾人質疑，頭一年打NBA就順利入選年度新秀第一隊，隔年代表塞爾維亞在2016年里約奧運奪得銀牌，即便約基奇因隨著金塊打進季後賽多次缺席國家隊，塞爾維亞依然保持強盛，今年也在約基奇缺陣之下，才在FIBA（國際籃總）世界盃金牌戰不敵德國落敗。

根據《BasketNews》報導，馬科維奇受訪時說，「世界盃我們沒有約基奇、米齊奇（Vasilije Micic，前歐洲聯賽MVP）和卡利尼奇（Nikola Kalinic），不管怎樣我們都會團結在一起，發揮出最好的水準，所有的運動都是一樣，巴黎奧運包含約基奇，他們都會出席。」

2016年里約奧運金牌戰，當時僅21歲的約基奇慘遭震撼教育，塞爾維亞以30分之差敗給美國，但隨著約基奇球技不斷進化，身邊也有著NBA好手波達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、約維奇（Nikola Jovic）助陣，塞爾維亞實力不容小覷。美國隊方面也有重大補強，七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）決定披上美國隊戰袍打奧運，兩位明星中鋒的對決可望搬到奧運賽場上。