國立政治大學法律系何姓學生成立「西革瑪」公司，囂張在臉書校版徵才，聲稱可以教男性把妹，實際從事「約砲服務」收費，約砲小隻馬正妹要價3萬5，遭同校學生指控成立「賣淫公司」，引發軒然大波，警方依違反《兒少性剝削防制條例》等罪將何男送辦，台北地檢署因何男認罪，日前給予何男緩起訴處分，台灣高檢署已駁回再議，何男獲緩起訴處分2年確定，必須在4個月內支付公庫6萬元。

今年6月，有政大學生在Dcard踢爆臉書政大交流版出現「西革瑪公司」，聲稱可以教男性把妹，但實際卻是根據「約會對象」做為收費單位，質疑有同學成立賣淫公司，從事媒介性交易，還大膽在校版徵才，引發各界議論，警方介入調查後，依違反《兒少性剝削防制條例》等罪將何男移送北檢偵辦

北檢指出，何男今年5月4日在台北市金山北路成立資本額15萬元的西革瑪公司，並擔任負責人，6月9日晚間在政大宿舍內上網至IG，刊登媒介性交易訊息「同居約會派對、多人酒局遊戲」、「今晚想約會的兄弟注意，有小隻馬C罩杯正妹想找人約會賺零用錢，一次4小時，費用3萬5，約會地點皆可，女生大膽敢玩，體驗情侶約會爽感」。

何在1小時後又傳訊「更新資訊！新來的妹妹她21而已，訂價直接從3萬5000元降到只要2萬元！約會體驗不變」等討論猥褻方式及對價訊息。事發後，何男在臉書發聲明道歉，並表示不論是否違法，都造成社會反感，影響系上與學校名聲，願意接受校方處分。

台北地檢署認定，何男在政大宿舍上網至IG發文散布引誘性交易訊息，涉嫌違反《兒少性剝削防制條例》，但考量何男沒有前科，且已認罪，事發後已於6月26日將公司解散，且尚未媒介性交易成功，本月3日給予何男緩起訴處分2年，須支付公庫6萬元。

北檢將案件依職權送台高檢再議，台高檢審查後認為北檢再議無理由，依法予以駁回，何男獲緩起訴處分2年確定，須在4個月內支付公庫6萬元。