嘉義縣民雄鄉一處三合院16日大火，一對4歲、2歲小姐弟疑因媽媽外出辦理低收入事宜，被鎖在家中而遭活活燒死，母親崩潰自責不已，檢警昨天相驗初步發現兩幼童全身多處燒傷，燒灼面積80％以上，預定今(18日)解剖，以釐清死亡原因及死亡方式。消防局火調科初步研判，疑火點疑似在客廳，並未有發現人為縱火跡象。

嘉縣消防局昨天重回現場進行火災調查，發現客廳燒毀較為嚴重，起火點初判疑似在此，客廳內多數為木製桌椅及裝潢，現場沒有人為破壞等跡象，也未發現多處起火點、揮發劑等殘跡等，外力介入可能性較低，目前已排除人為縱火及孩童玩火，但仍帶回相關電器、電線等調查。

檢警初步了解，母親供述案發當天見小姐弟2人熟睡，因為要外出辦事，想說一下子就回來，而將門鎖住，父親則一大早就外出工作。

嘉義縣社會局表示，縣府將發送喪葬慰問金，並協助相關事宜，案家還有3名念國小的孩子，已做好安置，並與學校密切連繫，加強關懷及心理輔導。