2021年，新北市蘆洲區驚現虐貓「茶茶事件」。一名黎姓男子與女友吵架，為逼迫對方返家，竟用熱水將二人共同飼養的貓咪「茶茶」凌虐致死，時隔兩年，新北地院依違反《動物保護法》規定，判處有期徒刑7個月，併科罰25萬元，成為我國首位虐貓要入監的嫌犯。律師呂秋遠昨（17）日表示，茶茶案判決終於定讞，被告黎先生身分轉為受刑人，已經入獄服刑。

呂秋遠於臉書上指出，雖然黎男僅判有期徒刑7月，但不得易科罰金，必須入獄，還要另繳25萬元罰金；從2021年8月到現在，歷時2年，希望往後所有人都能記得，法院對於虐待動物已越來越嚴格，被告是有可能被關的，願台灣不再有任何虐待動物的行為。

回顧本起本案，黎男與女友2021年於蘆洲租屋同居，期間因為發生爭執，黎男不斷給女友傳訊息，甚至以二人共同領養的貓咪茶茶作為要挾。黎男將熱水淋在茶茶身上，並將凌虐過程拍下傳給女友，企圖以此逼迫她返家。

女友選擇報警處理，待警方和動保人士趕往租屋處時，黎男聲稱要有搜索票才願意開門，雙方僵持時，黎男竟再當著眾人面前用熱水繼續虐貓。貓咪茶茶因此全身大面積燙傷，面容慘不忍睹，更嚴重引發敗血症毀容失明，經獸醫師搶救11天仍回天乏術。新北地檢署今年2月依違反《動物保護法》、《刑法》恐嚇危害安全、侵占等罪嫌起訴黎男。

新北地院經審理，今年7月最終依《動物保護法》判黎男7月徒刑，併科罰金25萬元，得易服勞役；涉犯恐嚇、危害安全、侵佔等罪，則應執行刑8月徒刑，得易科罰金。