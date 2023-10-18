2024大選藍白是否合作備受外界關注，但目前疑陷入僵局，昨日侯辦執行長金溥聰與柯辦總幹事黃珊珊分別再提出「民主初選」與「全民調」調整或細節規劃，卻仍彼此不買帳。其中金稱，民眾黨「想利用手機民調偏差獲得優勢」，對黃珊珊感到失望，引發網友的一面倒砲轟，有人更直呼，難怪連關公都看不下去，把關刀扔了。

針對黃珊珊拋出2個比民調的方案，並要他們「2選1」，金溥聰昨召開記者會回擊，除對黃感到失望，也指方案中的手機做民調會有巨大偏差，民眾黨明顯是想利用它取得優勢；但金也稱侯辦不會立即回應，因為閉門會議時黃曾告知，她只代表競選辦公室，民眾黨是集體領導等，因此，他會等民眾黨方面確認，黃的意見是否代表民眾黨。

金溥聰回擊黃珊珊的新聞被轉發到社群平台PTT後，不少鄉民砲轟，「偏差在哪」、「難怪連關公都看不下去扔了」、「有手機的不是選民嗎」、「人家提議用你國民黨2020初選的方式，你現在說不準，那是不是變相承認當時的初選搞笑」、「金的方案偏差更多吧」、「玩成這樣兩邊支持者只會更對立，合個X」。