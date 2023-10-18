美國流行音樂天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears），前年才結束被父親傑米（Jamie）「監護13年的人生」，恢復自由身的她，近期將發行回憶錄《The Woman in Me》，而有知情人士爆料，她曾懷上前男友賈斯汀（Justin Timberlake）的孩子，但最後雙方協議墮胎。

根據《TMZ》報導，近期有多個傳聞指出，布蘭妮將在回憶錄中拋出一個震撼彈，如今就有知情人士透露，這個震撼彈就是2000年她與當時男友賈斯汀交往時曾懷孕。

她在書中提到，自己因受到家庭與宗教的觀念影響，被教育不要墮胎「我非常愛賈斯汀。我一直期待著我們有一個家庭。只是這比我預期的早了很多」，由於當時的布蘭妮與賈斯汀年僅19歲，因此雙方在經歷一段心碎、難過地溝通後，最終決定墮胎。

據悉，兩人約是在1999年至2002年交往，雖然過程中女方曾一度想嫁給賈斯汀，但這段感情最後仍是分手收場，對此消息賈斯汀尚未回應；而這段往事被爆出後，就有不少人猜測，布蘭妮過去推出的歌曲〈Everytime〉，似乎與賈斯汀以及那個無緣的孩子有關。