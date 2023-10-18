影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，受牽連的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦另被控涉洗錢案，台灣高等法院上月判決2人無罪，因檢方未提上訴，2人獲判無罪確定，高院12日撤銷對2人限制出境、出海處分，2人定於今(18)日下午3時赴移民署辦理手續，預計搭今晚7時35分班機返回香港。

向心夫婦自2019年11月25日遭台北地檢署依違反《國安法》諭令限制出境、出海後，至高院解境為止，共被境管1426天，至今天為止，2人共計滯台1432天後，終於將在今天回家。

本案起因自稱共諜的王立強，2019年11月24日向澳洲媒體爆料，指他受向心夫婦指示在台從事情報工作、介入總統大選，幫國民黨候選人韓國瑜助選。調查局當天在機場攔截即將出境的向心夫婦，北檢訊後依涉嫌違反《國安法》案將2人列被告，並限制出境。今年8月，台高檢駁回北檢再議，向心夫婦共諜案獲不起訴處分確定。

不過，北檢另指控向心夫婦配合涉吸金詐騙的大陸國太公司，將贓款「假投資、真洗錢」購買北市信義區「冠德遠見」14樓及10樓共3戶豪宅，2人購屋及裝潢費用合計新台幣2.9億，依洗錢罪起訴，扣押3戶豪宅，並向法院聲請沒收。

一審判決向心夫婦無罪後，二審高院9月6日駁回檢方上訴，維持一審無罪判決。由於檢察官在本月11日上訴期限屆滿前都未提起上訴，2人因此獲判無罪確定，高院12日已撤銷對2人限制出境、出海處分。