美國最新零售數據表現強勁，市場對於聯準會12月升息的預期升溫，華爾街股市17日低開，隨後在午盤時段集體轉漲，道瓊工業指數最高漲逾160點，一度升破34,000點，不過尾盤時漲幅顯著收窄，標普500指數終場微跌，那斯達克指數則收跌並邁向一周低位。

道瓊工業指數微漲13.11點，或0.04%，收33,997.65點；標準普爾指數微跌0.43點，或0.01%，收4,373.20點；那斯達克指數小跌34.23點，或0.25%，收13,533.75點；費城半導體指數下挫27.848點，或0.80%，收3,474.664點。

數據方面，美國商務部公布17日公布數據顯示，9月零售銷售強勁，且大幅優於預估，整體銷售額月增0.7％，遠高於市場預估的0.3％增幅；扣除汽車之後的核心銷售額月增0.6％，高於預估的0.2％；扣除汽車與汽油之後的雙核心銷售額則是月增0.6％，高於預估的0.1％，顯示市場需求持續強勁，消費力道不減。

另外，9月工業生產月增0.3％，優於市場預期的持平，屬2018年12月以來新高。

美國零售數據出爐之後，美債殖利率全線大升，對貨幣政策敏感的2年期美債殖利率最高升14個基點至5.24％，刷新2006年以來的新高；10年期美債殖利率最高升逾15個基點至4.86％，創下10月6日以來新高，並接近2007年來高點。

政經方面，市場靜待聯準會主席鮑爾於周四發表談話，期盼鮑爾為貨幣政策走向提供訊息，根據CME的FedWatch工具，市場大致篤定聯準會11月不會升息，但12月升息機率從昨日的32.7％躍升至40.2％。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）周二強調，他支持聯準會「保持耐心」，傾向於暫時維持利率水準不變，並指出聯準會有足夠時間觀察是否需要進一步升息，對於抗通膨的步伐，他認為已有所進展，不過尚未達標。

地緣政治方面，美商務部17日宣布，計劃限制向中國出售更先進的人工智慧晶片，美國商務部長雷蒙多表示，新措施旨在圍堵先前的法規漏洞，進而阻礙中國的軍事發展，並且可能「至少每年」更新一次

另外，以色列與哈馬斯之間的衝突持續延燒，美國總統拜登將自周三起訪問以色列，將與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談，獲得戰略與軍事行動的資訊，並且討論人道救援等議題。在以色列短暫停留過後，拜登將轉往約旦安曼，與約旦國王、埃及總統以及巴勒斯坦自治政府主席等人會晤。

個股方面，美國宣布調整晶片禁令，將使輝達替中國市場設計的A800和H800晶片受到影響，輝達對此回應表示，出口限制預估不會對其財務表現產生「短期有意義的影響」，不過輝達周二股價下滑4.68％，收報每股439.38美元。其他晶片股也受到拖累而下挫，英特爾挫跌1.37％，收在36.06美元；超微下滑1.24％，收報105.14美元。

大型科技股17日漲跌互見，Meta揚升2.85美元，漲幅0.89％，收報324.00美元；Google上漲0.50美元，漲幅0.36％，收在140.99美元；惟蘋果下滑1.57美元，跌幅0.88％，收177.15美元；亞馬遜收挫1.08美元，跌幅0.81％，收在131.47美元；微軟則下跌0.58美元，跌幅0.17％，收在332.06美元。

台股ADR方面，台積電ADR下跌0.22美元，跌幅0.24％，收報91.00美元；日月光ADR挫跌0.13美元，跌幅1.64％，收報7.81美元；聯電ADR則揚升0.06美元，漲幅0.82％，以7.34美元作收。