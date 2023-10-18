藍白合方案喬不攏，雙方幕僚持續隔空叫陣，民眾黨總統參選人柯文哲競辦主任周榆修17日酸國民黨是想把柯幹掉，但藍白合還是會努力到最後一刻。國民黨立委鄭麗文昨(17日)在節目《庶民大頭家》中談到，如果兩邊都懷疑彼此的動機跟誠意，只想整碗端走，「從頭到尾我都認為藍白合的基礎非常非常脆弱」。

鄭麗文分析，藍白各自用不同眼光評論民調有多少瑕疵、民主初選有多少困難，這些已經不是重點，本來就沒有遊戲規則是完美的，如果雙方只想要找一個自己保證會勝出得遊戲規則，就不要這樣談，就是回到原點，那就是每個人都只想當正的，又何必浪費這麼多的時間？目前雙方的談法可以看到，根本缺乏任何的互信，只要遊戲規則談不攏，各種陰謀論都出來，國民黨給民眾黨的感覺是沒有誠意，民眾黨給國民黨是有很多評論。

鄭麗文認為，如果兩邊都懷疑彼此的動機跟誠意，只想整碗端走，從頭到尾都認為藍白合的基礎非常非常脆弱，如果沒有高度誠意很難談攏，現在出現問題之後，沒有必要深陷，然後累積相罵本，打算未來好像能夠把對方給打倒、把對方所有正當性都摧毀，這是非常不智的，且民進黨總統參選人賴清德每天犯這麼多錯，可是目前為止看起來還是穩坐寶座。

如果雙方沒有誠意、互信、找不到方法，鄭麗文進一步指出，真的不要歹戲拖棚，不然見面就是吵架，這是沒有意義，如果只認為團結不可能、只有自己要當老大，那就算了。