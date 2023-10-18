台灣少子化問題日益嚴重，一名網友好奇詢問，台灣嬰兒出生數逐年遞減，從2017年的19萬多，短短5年過去，到2022年只剩13萬多，暴跌速度驚人，大家不覺得有鬼嗎？引起網友熱議，不少人搖頭直呼，房價就是最好的避孕藥，看看房價上漲的速度就知道了，買不起房誰敢生小孩？

一名網友日前在PTT上詢問，在沒有任何政策因素，也沒有爆發戰爭或是飢荒的情形下，嬰兒的出生數暴跌，雖然「少子化」各國都有，但台灣2017年的嬰兒出生數還有19萬3844人，到了2022年只剩13萬8986人，短短5年就少了近6萬名新生兒，這樣的遞減速度也太可怕了，大家不覺得有鬼嗎？

根據內政部統計，台灣2017年的出生嬰兒數為19萬3844人、2018年18萬1601人、2019年17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人、2022年13萬8986人，呈現每年遞減的趨勢。

貼文引起網友討論，不少人大嘆「房價是最好的避孕藥」，買不起房子怎麼敢生小孩」、「房價過高、產業升級失敗、缺水缺電缺地，誰敢生？」、「你看一下房價漲的速度啊」、「與房價上漲成負相關，越漲就越不想生」、「薪水漲幅完全跟物價與房價脫勾，生了會餓死」、「這4年房價用噴的，你說呢？」