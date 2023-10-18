台灣少子化問題嚴重，一名網友最近回到母校發現學生銳減，以前全校各年級用「八德」命名8個班級，現在竟只有5個班，而且當時每班人數達47人，現在剩下26人，讓他感到震驚。許多網友也直呼有感，「母校以前3班，每班30人，現在剩1班不到10人。」

近日鄉民在批踢踢討論少子化議題，一名網友認為「少子化嚴不嚴重看看母校就好」，他就讀的小學各班級是以「忠孝仁愛信義和平」八德命名，當時每班最多有47人，放學時間校門口車水馬龍；最近回到學校發現各年級竟湊不滿八德，只剩下5個班，每班只有26人，感嘆「現在小學一個年級有8個班就是大校了，3、4個班班比比皆是。」

許多網友紛紛回報母校變化及觀察到的現況，「以前3班，1班30人，現在1班不到10人」、「當年國中普通班23班，現在只有9班」、「以前小學用甲乙丙丁，還一度擔心天干不夠用，後來也只到壬班，一班55人」、「看看大學，以前機車場停車海，都停到外面去，現在回去看都停不滿。」

根據內政部統計，台灣出生人口數自2015年起逐年下降，2020年正式進入「生不如死」的時代，2020年出生人數較死亡人數短少7907人，2021年差距擴大至29912人，2022年達68244人，少子化問題嚴峻。