新店裕隆城9月28日正式開幕，每逢周末擠滿人潮，一名女子表示，近日和男友到裕隆城逛街，險被1樓高處掉落的裝飾磁磚砸傷，她嚇得直冒冷汗，經歷讓大批網友感到驚險直呼，「好可怕，好險沒有人受傷。」
原PO近日於論壇《Dcard》指出，周（15）日下午4時左右，和男友到新店逛裕隆城，兩人在1樓的大兔子前合影後，在周邊隨意逛，此時從她身後傳出一聲「蹦」的一聲巨響，起初以為聲響是樓上東西撞倒，但她轉頭看地上才意識到，是商場高處牆面的磁磚掉落，砸在地面的聲音，磁磚當場碎成好幾塊。
當下她立刻拿起手機拍攝，從她上傳的影片中可見，磁磚掉落後引起不少逛街旅客騷動、圍觀，她嚇得直冒冷汗，「若我們剛剛稍微走得慢一點，我差點被砸」，她慶幸自己沒有被砸到，也沒有因此受傷，但裕隆城是新開不到1個月的商場，牆面磁磚脫落讓她直呼「有點誇張」。
經歷引發網友討論，「好可怕，好險沒有人受傷」、「挑高的一樓有很多裝飾磚！ 沒有趕快補強，誰敢經過那裡？」
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