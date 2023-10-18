桃園市楊梅區昨（17）日發生一起兇殺案。警方獲報有一對夫妻被發現陳屍在屋內，趕抵現場後，發現該對夫妻已明顯死亡，兩人身上有多處刀傷，現場布滿血跡。離奇的是，警方事後又獲報一名疑似兇嫌的男子從頂樓墜落，疑似畏罪輕生。目前警方仍在釐清案發原因 。

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