● 「AI晶片王」輝達周二股價大跌4.68%，儘管這家全球最有價值的晶片製造商表示，短期內，新的晶片出口限制不會對公司財務造成顯著影響。美國政府公布最新的晶片出口限制措施，將禁止更多先進AI晶片出口中國，美國政府高層透露，將新規定將擴及輝達專為中國設計的A800和H800降規版AI晶片。

●美銀第三季營收年增2.9%、獲利年增10%，均優於市場預期，股價上漲2.3%。

●紐約梅隆銀行收漲3.82%，盤中一度重挫逾5%。雖然其上季存款下滑且管理資產不如預期，但聯準會升息推升了貸款收入，第三季整體獲利表現意外強勁。

●高盛收跌1.6%，儘管其第三季獲利大減33%，為20.58億美元，但每股盈餘5.47美元，優於市場預期的5.31美元。

●洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）收漲0.16%。地緣政治緊張局勢帶動軍備需求，該美國國防承包商第三季營收獲利表現優於市場預期。惟其負責生產F-35戰鬥機的航空業務仍然受到缺工和供應鏈中斷影響，第三季營收下滑5.2%。