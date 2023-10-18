兆勤為了解決服務代管業者(MSP)和中小型企業(SMB)辦公室、教室和網路連接樞紐等高密度區域的WiFi擁塞問題，開發了WiFi 7 無線基地台。其三頻BE22000架構支持高達22Gbps的速度，連網速度比上一代WiFi 6/6E快五倍。主要是因為WiFi 7有更寬的320MHz頻寬，加上6GHz頻譜所帶來的容量增益，且10G上行鏈路可實現真正的10GbE超級寬頻，從而釋放10GbE網路的全部效能。

WBE660S搭載高通Networking Pro 1220 Wi-Fi 7平台，可提供強大的運算能力，即使在最苛刻的場景下也能確保其平穩運行 三個 4x4智慧型天線通過智能調整天線模式來減輕干擾，從而優化WiFi性能。

高通技術公司副總裁暨無線基礎設施和網路部門總經理Ganesh Swaminathan 表示，高通Networking Pro 1220平台帶來了新一代Wi-Fi 7功能，具有強大的運算能力、以及專為具挑戰性的基礎設施環境所打造的架構設計。通過與的持續合作，高通能夠為高度擁擠的企業、或中小型企業提供一個理想的平台，並為網路效能樹立業界基準。

兆勤資深協理Kell Lin表示，WBE660S可為服務代管業者(MSP)解決了WiFi環境擁塞的問題。作為WiFi 7的先驅，兆勤利用無線創新的力量，結合兆勤獨特的產品結構，以解決中小企業會面對到的網路連接問題。