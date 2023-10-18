知名健身網紅筋肉媽媽和筋肉爸爸，社群共有數十萬粉絲追蹤，名氣可以說是相當響亮，不過結婚多年的兩人，除了傳出兩人早已經離婚之外，女方還疑似有了新歡，掀起網友熱議。

筋肉媽媽7月在臉書發文宣布離婚，讓所有粉絲錯愕不已，根據《鏡週刊》報導，她與老公筋肉爸爸已經離婚，社群名稱分別多了「筋肉萬萬」與「肌肉老爹」，不知是否有意做出區隔，不過兩人互動仍像往常一般，近來被拍到帶著愛犬一起出門，接著開車到附近接人下課，隨後一同返家稍作整理後，又再次一同出門用餐，過著昔日度天倫般的日常，不過筋肉媽媽尚未對此事做出回應。

筋肉媽媽曾在節目上透露，婚後多次抓包老公在外與人曖昧，還衝進廁所質問過小三，讓她一度心死到跟筋肉爸爸說：「請你去做檢查，不要傳染什麼給我」，甚至直言：「我們的關係一直在惡化，中間維繫的就是XX而已」，雙方關係瀕臨破裂，後來連自己都忍不住外遇，直到筋肉爸爸跟偷吃對象小王打了一架，關係才稍微修補回來。

最後兩人仍決定離婚，但是原因眾說紛紜，有人指出他們因為爭執不斷，直到筋肉爸爸中風後，導致夫妻生活出現失衡狀態，才會選擇放過彼此。