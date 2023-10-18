日劇《交響情人夢》 改編自日本漫畫家二之宮知子作品，由當時年僅20歲的上野樹里與26歲的玉木宏主演，深受許多觀眾喜愛，2006年播出當時更帶來一陣古典樂旋風。相隔17年，飾演「野田妹」的上野樹里與「千秋王子」玉木宏竟驚喜合體，讓粉絲直呼超懷念，而兩位男女主角容貌年輕如昔，還有人大讚玉木宏依舊帥氣，「看到都要流鼻血！」

《交響情人夢》的舞台劇在10月3日至29日期間在東京展開公演，女主角由上野樹里擔綱，16日公演結束後，上野樹里隨即在社群平台分享與「千秋王子」玉木宏的同框照，更把跟其他音樂劇演員的大合照裁成兩人情侶合照，說這是給當年《交響情人夢》劇迷的特別粉絲服務，讓粉絲們驚喜不已，直呼根本是回憶殺。

上野樹里也透露，玉木宏看完演出後就稱讚她：「演得很棒！」、「好懷念，回想起來就哭了。」對於玉木宏的鼓勵與特意前來捧場慰問，上野樹里也不禁表達感謝之意，讓她元氣滿滿。

有粉絲看到後就模仿野田妹的語氣跟口頭禪留言：「Gyabon！是千秋『鞋』長（學長）」、「我要流鼻血了！野田妹！千秋學長！Gyabon！」、「真的沒想到他們兩個會再合照，看到這個黃金組合我都要哭了」、「雖然兩個人都老了，但還是很想看他們演後續！」