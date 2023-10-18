嘉義縣水上鄉一處倉庫17日晚間傳1死2傷命案，疑似因倉庫租用糾紛所導致，目前警方還在釐清中。（水上分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉一處倉庫17日晚間傳1死2傷命案，疑似因倉庫租用糾紛所導致，目前警方還在釐清中。（水上分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉昨17日晚間發生一起命案，來自台北的白姓男子及3名友人，與一對呂姓仲介父子碰面接洽要租倉庫，不知何故雙方竟起爭執，還拿出棍棒等木器械互毆，其中一名22歲黃姓男子突拿出防身小刀恐嚇對方，呂姓仲介兒子反制過程不慎將黃男刺傷，兩派人馬立刻逃離現場，黃男最後傷重不治，目前相關涉案人已由水上分局追捕到案。

據了解，白姓男子一行4人從台北南下，想承租水上鄉一處倉庫，昨晚6點多約在倉庫洽談，結果一言不合吵了起來，雙方愈吵愈火大，白男4人仗人多勢眾，對呂姓父子出手毆打，呂姓父子不甘示弱，也從車上拿出棍棒反擊，同程中死者黃男從車上拿出防身小刀，雙方在拉扯過程中，反被仲介兒子刺傷、見血。

雙方見黃男重傷，各自駕車逃離現場，白男一行人往嘉義市逃逸途中，驚覺黃男情況不對，緊急叫救護車將黃男送醫，黃男送醫後宣告不治，目前白姓男子及另一名同夥仍住院中，水上分局獲知此事，徹夜追捕涉案嫌犯，包括呂姓父子等人已到案，經初步訊問，雙方互控是對方語氣差才會起爭執，目前警方還在調查釐清中。