移送畫面。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市蘆洲警分局日前接獲通報，指稱民族路一處夾娃娃機店暗藏賭博機台。警方經多日蒐證，向新北地院聲請搜索票獲准，於（11）日21時許前往查緝，成功查獲5人涉案並查扣現金40萬元、賭博機台、監視器及帳本等證物，全案訊後依違反電子遊戲場管理條例、賭博罪，移送新北地檢偵辦。

警方前往查緝。（圖 / 劉詠韻翻攝）

據了解，蘆洲區民族路一帶傳出某娃娃機店業者改裝機台，並以夾取骰子依單、雙或點數大小方式，再透過博弈方式兌換現金或獎品的方式，藉此獲利。

蘆洲警分局接獲報案，後於11日晚間9時許前往查緝，並將工作人員游男（42歲）、黏男（35歲）、李男（34歲），賭客林男（30歲）、王男（30歲）共五人逮捕歸案，現場也查扣現金40萬、賭博機台44台、機台IC版44塊、監視器、帳本等證物，訊後全案將依違反電子遊戲場管理條例、賭博罪移送新北地檢偵辦。

警方表示，該處夾娃娃機業者日前已遭查報改裝機台違反電子遊戲場管理條例，經發局曾於6月29日命令停業，未料業者卻於停業期間重新裝潢，設立隔間、鐵門、電鈴，再以監視器監控門口出入人員，以此方式規避稽查。