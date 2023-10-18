陳妍希與陳曉結婚七年，育有一子「小星星」，近年陳妍希將生活工作重心移往大陸，也常參加當地節目，未料引來許多黑粉攻擊。昨(17日)陳妍希所委託的律師事務所放出一紙聲明，宣布她告黑粉勝訴，可見該網友親筆寫了道歉信給陳妍希，開頭寫道：「尊敬的陳玫璇女士」，也讓陳妍希的真實本名罕見曝光。

昨北京星權律師事務所發文，表示陳妍希狀告林姓抖音網友網絡侵權責任糾紛名譽權案判決16日出爐，陳妍希勝訴，該網友發布了大量關於侮辱、誹謗陳妍希名譽權的影音，法院判林姓網友需要公開向陳妍希賠禮道歉，並賠償陳妍希精神損害撫慰金與合理訴訟開支。

抹黑陳妍希的網友發道歉信。（圖／翻攝自北京星權律師事務所微博）

從道歉信可見，林姓網友表示滿懷愧疚和懊悔的心情表達誠摯懺悔，每當想起自己所作所為，都為自己的言行失當造成名譽的損害深感到內疚和自責，也抱歉對社會造成不良影響，從今以後將不再犯，會努力成為知法守法的人，引來網友回應：「我覺得早就該告那些侮辱她的人了，都侮辱快10年了！一直認為陳妍希的團隊很佛系，唉！」、「這世界上有很多吃飽飯無事可做的人，請你們做些有意義的事」、「悶聲幹事這個女人太迷人！爽翻！」、「原來陳妍希不叫陳妍希」。

而陳妍希今年過40歲生日時，寫下期許說：「願四十而不惑，從今往後不為小事煩惱，愛咋咋滴（愛怎樣就怎樣）」，先前她上綜藝節目分享婚姻生活點滴，竟遭部分網友指責「拿老公炒作」，今年的生日願望似乎是針對酸民，同樣引來粉絲叫好，讚當年的國民初戀終於長大了。