美商務部17日宣布，計劃限制向大陸出售更先進的人工智慧晶片，衝擊輝達周二股價大跌4.68％，其他晶片股也受到拖累而下挫，台股早盤陷入震盪下跌逾50點，約來到16585.65點。

台股ADR方面，台積電ADR下跌0.22美元，跌幅0.24％；聯電ADR則揚升0.06美元，漲幅0.82％。台股現貨方面，台積電早盤跌4元至547元，聯電跌0.5%失守48元。

美國可能擴大禁止對大陸出口輝達高階AI晶片，輝達的A800及H800晶片將受到影響，台灣AI概念股表現弱勢，廣達、緯創跌逾2%，英業達失守45元大關。

道瓊工業指數漲13.11點，或0.04%，收33,997.65點；標準普爾指數跌0.43點，或0.01%，收4,373.20點；那斯達克指數小跌34.23點，或0.25%，收13,533.75點；費城半導體指數下挫27.848點，或0.80%，收3,474.664點。