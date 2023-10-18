●Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，今天大多數大公司公布的業績表現都相當不錯，但由於債息上揚，美股就「撞牆」了。由於最新發布的經濟數據意外強勁，使聯準會進一步升息的預期升溫，周二美國10年期公債殖利率上漲14個基點，報4.85%，再度漲破4.8%大關，創下10月6日以來新高，盤中一度飆升15.6個基點，報4.861%。對利率動向更敏感的2年期債息急升14.3個基點，報5.241%，創下2006年以來新高。

●Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene在談到優於預期的經濟數據時表示，好消息對股市來說可能是壞消息，因為它意味著聯準會利率可能升更高、高更久，可能也會削弱一些關於2024年降息的預期。

●GLOBALT資深投資組合經理Thomas Martin表示，零售銷售報告相當強勁，這絕對指的是消費形勢良好，問題是市場對此有何反應？好消息是好消息，還是好消息是壞消息？你會看到市場有些困惑，雖然它可能不會影響聯準會的打算，但世事難料，很難說得準。

●摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic表示，繼利率上揚之後，中東地緣政治緊張局勢使風險資產和經濟活動面臨更多阻力，他建議投資人增持債券與黃金，並對股市投資採取防禦立場。