天王劉德華出道超過41年，演藝事業跨足歌唱、戲劇領域；近期他與謝霆鋒主演的新片《怒火蔓延》正式在香港開機，而這也是兩人繼《新少林寺》後相隔12年再次合作，且值得注意的是，相差19歲的兩人站在一起卻看不出年齡差，引發外界熱議。

劉德華與謝霆鋒17日出席電影《怒火蔓延》的開鏡儀式，可見劉德華穿著深色襯衫搭配休閒褲，臉上還留著鬍子，展現成熟魅力，至於一旁的謝霆鋒同樣起鬍子，更再度留了長髮；兩人同框的照片曝光後，大眾除相當期待兩人的新作外，更有許多網友稱讚謝霆鋒很適合這樣的造型，且或許是謝霆鋒打扮太成熟，不少人直言兩人看起來居然像兄弟。

劉德華與謝霆鋒17日出席電影《怒火蔓延》的開鏡儀式。（圖／擷取自微博）

事實上，謝霆鋒從小因父親謝賢的緣故，經常到片場探班，也因此受到周潤發、梅艷芳等巨星的疼愛；劉德華曾在節目上透露，自己過去在片場幫忙照顧過1歲的謝霆鋒，且一抱就是好幾個小時，當時親吻謝霆鋒臉頰的照片也在網路上流傳。

劉德華當時親吻謝霆鋒的照片在網路上流傳。（圖／擷取自微博）

然而，謝霆鋒16歲正式出道後，也一直把劉德華當成偶像，還曾公開感謝劉德華的提攜，1990年他更引用劉德華的專輯《謝謝你的愛》，推出第一張國語專輯《謝謝你的愛1999》，讓部分粉絲認為，他是在向劉德華致敬，如今兩人攜手合作新作，也再度受矚目。