前內政部長李鴻源日前直播指稱，口罩國家隊廠商賺取大額回扣，遭3大公會譴責。李鴻源昨天深夜表示，相關訊息是聽企業家好友說的，沒有仔細查核就傳遞訊息，造成相關人員困擾深感抱歉。

李鴻源日前於直播表示，不是口罩國家隊就不能買賣口罩，參加國家隊廠商賺取大額回扣。工具機公會、機械公會、以及不織布工業公會等3大公會昨天發表聯合聲明，譴責李鴻源詆毀口罩國家隊的努力，要求李鴻源拿出證據，否則應公開道歉。

李鴻源昨天深夜在臉書發文指出，「口罩的訊息是在一個公開場合聽一位企業家好朋友說的」，他確實沒有仔細查核，用這種方式傳達訊息，有違自己多年的科學研究精神，對於造成困擾的相關人員，「本人深感抱歉」。

李鴻源說，基於實事求是的精神，他會盡力把整件事情弄清楚，如果真如那位朋友所言，一定將資料交給有司秉公辦理；他期許民眾關切的疫苗、快篩、綠能、蛋等採購案能早日真相大白，還給那些努力工作的公務員良好的工作環境，如果有不法之徒，務必將其繩之於法。

談及採購法，李鴻源希望政府願意嚴正視聽，此後所有事都照規矩來，讓採購法的精神能徹底落實，讓優良廠商願意和政府打交道，不要再讓老百姓當冤大頭。

他也說，台灣的問題攸關大家的未來，希望台灣能越來越好，「只要能為台灣好的事，我都願意挺身而出」。