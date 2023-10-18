大腸癌已連續15年蟬聯國內癌症死亡首位，胰臟科醫師林相宏分享，一名50多歲患者來照大腸鏡，用AI偵測抓到不到1公分的超小息肉，切除後化驗竟然是「0期大腸癌」，直呼這個若漏掉，3年後一定是嚴重大腸癌。

林相宏日前在臉書貼出照片，要大家一起抓鬼，找找這大腸鏡中「息肉」的位置，之後公布答案，就在照片左下角縐褶處，有一個不到1公分的息肉。

林相宏表示，AI大腸鏡偵測系統實在太棒了，科技的進步真的造福患者、造福醫師，如果覺得小息肉不會怎樣那就錯了，這名患者的大腸息肉不到1公分，而且位於皺褶處，好險AI大腸鏡偵測系統有抓到並提醒他，貼近一看息肉表面絨毛已經呈現不規則病變，切除化驗後居然是「0期大腸癌」。林相宏表示，這個息肉遺漏掉，3年後一定是嚴重大腸癌。

林相宏提醒，要定期接受高品質的大腸鏡檢查，按照衛福部大腸癌篩檢指引，如果3至5年追蹤一次大腸鏡，每一次的大腸鏡品質都非常重要，一個病變息肉如果漏掉，很可能釀成大災難。