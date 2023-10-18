2024總統大選藍白是否能合作備受外界關注，但雙方目前陷入僵局，甚至還開始互嗆。對此，前立委郭正亮認為，藍白至少在立委選舉該合作，若讓民進黨立法院又過半，國民黨主席朱立倫恐成歷史大罪人。

郭正亮16日在政論節目《新聞大白話》表示，藍白之間若是想靠著棄保贏得大選，是不可能的事，只要不合作，就是保送民進黨總統參選人賴清德，「不管哪個陣營這樣想，都太高估自己了」。他提到，民眾黨在全台各縣市的支持度至少有10%，國民黨在區域立委選舉真的需要他們的票，雙方也必須互相站台，並合作選立院正副院長，否則，國民黨的區域立委也會崩盤。

郭正亮解釋，很多國民黨立委參選人知名度不大，若沒有民眾黨總統參選人柯文哲幫忙站台、「訊號」傳不出去，選民不去投票的可能性還是會存在。他直言，藍白不要只想著總統大選，而忘了顧盤，若到最後藍白沒辦法合，民眾黨支持者不願投給國民黨立委參選人，導致民進黨立院又過半，「那你就是歷史大罪人，朱立倫要不要跳海？辭職吧！」這種東西不是開玩笑的。

郭正亮指出，11月20日就要登記了，雙方必須趕快把己方方案的可行性列出來，他認為，國民黨主張的開放性初選，在時間上會來不及，但既然侯辦執行長金溥聰認為來得及，那就應該把方案給列出來。