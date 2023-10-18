桃園市楊梅區17日驚傳命案，警方獲報到場發現，54歲洪姓男子與42歲黃姓女子夫妻倆陳屍屋內，2人身上有多處刀傷，48歲鄭姓男子疑行凶後墜樓輕生。據悉，鄭男疑似與黃女有交往關係，不過整起案件是情殺或與財務有關，3方糾葛仍待警方進一步調查釐清。

據了解，此案發生在楊梅三民路某社區住宅，昨日傍晚5時許，民眾路過瑞溪路一段一處巷弄時，發現鄭男墜樓倒臥路面，現場有大灘血跡，立即通報警方。現場調查發現，7樓住家內，洪男與黃女倒臥在血泊中，2人身上有許多致命刀傷，現場還留有一把切菜刀，且血跡一路延伸到頂樓。初步研判為鄭男持刀砍傷洪男與黃女後，到社區頂樓一躍而下，3人皆明顯身亡未送醫。

據悉，死者親友透露，洪男與越南籍的黃女結婚逾10年，期間曾一度離婚，雙方離異期間，黃女和鄭男曾交往過，後來洪男與黃女又復婚，2人育有1名7歲兒子。目前初步研判疑是預謀埋伏犯案，不過這3人間疑似還有金錢借貸關係，鄭男疑在外欠債，要求黃女幫忙還錢，詳細案情仍待進一步釐清，3人遺體則預計今下午報驗釐清死因。

楊梅警方則表示，已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦中，要釐清案情及3名死者關聯。

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