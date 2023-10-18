2024總統副總統選舉時間逼近，藍白合卻陷僵局，雙方幕僚隔空叫陣。而今(18日)又有最新網路民調結果出爐，在「四腳督」戰局下，總統參選人民進黨賴清德以42.62%的支持度穩居第一，其次為民眾黨柯文哲24.93%、國民黨侯友宜22.29%，三人支持度上升幅度都在1個百分點以內，僅鴻海創辦人郭台銘支持度往下掉，只有5.86%、尚未決定為3.25%、都不支持/不會去投票1.05%。

根據《菱傳媒》今公布委託皮爾森數據進行「2024總統大選」網路民意調查結果，針對賴清德、柯文哲與侯友宜「三腳督」的戰局部分，結果顯示，若2024總統大選是這三人參戰，賴清德仍以42.85%穩居第一，柯文哲維持第二、支持度26.09%，侯友宜22.87%居三人之末、尚未決定5.58%、都不支持/不會去投票2.62%；三人排行和四腳督戰局的排名一樣，但柯侯的差距有稍微拉大趨勢，從四腳督的2.64個百分點到三腳督的3.22個百分點。

該民調是由《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行。針對全台灣年滿20歲以上之網路人口，從10月10日至10月14日，共計進行5天，當中有效樣本為11055份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.93%以內。