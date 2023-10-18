據美國之音報導，今天（10月18日）對於中國大型房地產開發商碧桂園來說又是一條紅線，因為它有一筆1500多萬美元的美元票據必須償付，否則將構成正式違約。違約一旦發生，可能對深陷債務危機的中國房地產業形成新的衝擊。

碧桂園這筆在2025年到期的美元票據利息的償付日期為9月17日，但因這一天是周日，因此順延至9月18日。星期三（10月18日）是這筆美元債付息寬限期最後一天。

由於碧桂園上周已經對外宣布，公司將無力履行所有境外債務償付義務，因此各方的關注焦點就集中在今天償付票據利息的最後一天。若碧桂園無法支付利息，將陷入違約。

碧桂園曾經一度是中國最大的房地產開發商。它在九月初勉強支付了一筆2250萬美元的境外票據，從而避免了一次違約。

按照慣例，一筆票據違約將會觸發其它尚未到期的債券持有人的索賠行動，從而導致舉債方的破產清算。

據路透報導，碧桂園擁有境外債券約110億美元和境外貸款60億美元。它的違約行為將為中國一家最大企業進入債務重組鋪平了道路。這對於房地產業危機和中國經濟低迷無疑是雪上加霜。

位於上海的龍洲經訊中國研究部副主任克里斯·貝多爾 (Chris Beddor) 表示：「我認為，這提醒人們，中國的地產開發商的情況有多糟，特別是民營開發商，非常令人關注，令人感嘆。」

最近幾周，碧桂園還有幾筆境外債務未能按期支付，雖然這些債務的寬限期尚未到來。路透報導稱，一名碧桂園的債券持有人透露，截至到週二中午，碧桂園還沒有任何動作。

報導稱，一直處於中國房地產業債務風暴中心的恆大集團週一表示，將在週三和週四召集債權人開會，就延遲回購債券方案一年的議題進行投票表決。恆大準備將金額為21億元人民幣的「可贖回債券」按照特定價格在債券到期之日前強行賣給其發行人。如果表決通過，這項債券回購日期將延遲至2024年10月。

恆大集團還準備將在2025年到期債券在2021年10至2023年4月之間產生的利息支付，再次延後六個月至2024年10月。

據摩根大通等金融機構的數據，中國房地產開發商自2021年以來，已經違約的債務高達1146多億美元。這些企業未償付的債務總額為1750億美元。