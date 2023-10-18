美國政府再出手限制大陸取得AI晶片的機會，就連輝達「客製化」降規版晶片都在最新的限制輸陸名單上，引起熱烈討論，但許多人認為影響可能不會太大，除了可以再調降規格，業界甚至還有「洗產地」的方法可以突破。

美政府加重制裁的傳聞已久，周二確定成真，擴大AI晶片出口至大陸的禁令，使得輝達股價一度重挫7%，但尾盤跌幅收斂，終場下跌21.57美元（或4.68%）至439.38美元，超微（AMD）盤中下跌近4%，終場收在105.14美元，下跌1.32美元（或1.24%）。

即使輝達澄清，新措施短期內不會有重大影響，但此事仍造成PTT網友熱議，許多人直呼不意外，況且還有許多方法可以突破，「其實不影響，因為老黃可以再做更降規版的」、「簡單來說就是大陸要花更多錢買更爛的東西」、「要嘛偷買，要嘛買L40S，現在還有其他家能打的？」、「這樣輝達晶片只會更搶手吧，一樣大賣，然後被洗產地送進去。」

另一派人則認為短期仍有波動存在，但輝達只要保持技術領先，還是產業領頭羊，「需求在那裡，有人會想辦法滿足然後發大財」、「短期內晶片換賣別人，長期要看政策是否鬆綁」、「800系列就是專門開給大陸的降階版GPU，結果大陸都不能用了，不可能完全沒影響」、「NVDA的價值還是在他的高階AI晶片，禁令問題回檔有限，只要華為無法做出更好的晶片，NVDA就是AI王。」

值得一提的是，輝達執行長黃仁勳目前人在台灣拜訪供應鏈，今（18日）也會出席活動，是否有機會直接對外回應或說明此事，獲得高度關注。另外，台積電明天（19日）將舉行法說會，市場也關注台積電的看法。