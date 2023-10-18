30歲台灣女星篠崎泫，擁有甜美精緻的臉蛋及傲人身材，吸引許多粉絲支持，也因為相當會玩遊戲「狼人殺」，被封為「狼殺女神」。昨(16)日，她在社群平台上分享自己努力工作了4年，終於得到出國休假的機會，不料卻在抵達目的地時，發現護照不見了，讓她心急不已，懊惱的說：「我到底要多ㄎ一ㄤ」

篠崎泫平常工作行程滿檔的，再加上過去受疫情影響，已經4年沒有出國放鬆。篠崎泫昨（16）日透過IG的限時動態發出一段動態短影片，並寫下：「終於願意放自己一段小假，希望真的有休息到。」豈料，篠崎泫在下飛機的前一刻發現護照不見了，並無奈表示自己只要每次出國，就沒有不掉東西過，她回憶整趟搭機過程，自己完全沒有上過廁所，也沒有停留在其他地方，眼看同班機的乘客都要走光了，她慌張地請工作人員幫忙，卻都找尋未果，更一度懷疑自己的護照是被偷走，正當她差點絕望的以為要被困在機場時，猛然看見一個不起眼的櫃子上擺著她的護照，讓她也懊惱的直呼：「我到底要多ㄎ一ㄤ。」

篠崎泫的護照最後順利找回。(圖/篠崎泫 IG)

經過護照遺失的驚魂記後，篠崎泫透露自己成了最晚出境的人，不過卻也覺得自己很幸運，每次都能把遺失物找回，她也開玩笑稱：「我一生的福報都用在這了，感謝我遇到都是很善良的人，感謝宇宙都讓我身邊圍繞著好人好事，不然我這麼ㄎ一ㄤ，都要把自己搞丟了！」