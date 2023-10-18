正港「火山孝子」，最後落得一場空。大陸江蘇省有一名企業董事長，6年前網路上認識一名周姓年輕嫩妹後驚為天人，迅速陷入粉紅陷阱，花大錢包養女方，未料女方在背後金源充足下，開始沉迷賭博及酒吧，卻在結交一名牛郎男模，將董座當提款機養小狼狗，數年內騙走他2000多萬人民幣，最後董座兒子發現後氣得提告。

根據多家陸媒報導，在江蘇無錫市有一名企業董事長，在網路上結識了一名26歲周姓嫩妹，雙方迅速發展出戀情，董事長並承諾包養她。

但周女實際上在大學期間就因沉迷賭博，背負10餘萬人民幣賭債，畢業後在公司上班，才認識董事長。未料她見到撈到一條大魚，於是又沉淪到賭場內揮灑千金，而且每晚到酒吧夜夜笙歌，並認識一名牛郎男模。

周女與男模交往期間，為了償還自己賭債以及替男模衝業績、購買豪車，把江男當提款機，不到1年討了450多萬人民幣（約2000萬新台幣）。

誇張的是，周女事後還回到湖南老家嫁給高中同學，並生下小孩，但仍同時和董事長維持不倫關係。但因為女方需索無度，導致公司財務出現危機，董事長只好向兒子借錢，並透露原因，兒子發現父親竟然遭女色騙財，氣得報警後提告。