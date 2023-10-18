因應龍潭園區三期擴大案引發居民抗爭，台積電昨（17）日正式宣布放棄，將另尋2奈米以下擴廠用地，除了龍潭廠告吹備受關注，韓媒則指出，台積電在寶山的進度放緩，將推遲量產2奈米晶片，可能因此讓競爭對手三星搶得先機，在晶片競賽中領先台積電好幾個月。

三星集團的科技產品新聞網站《sammobile》報導，台積電原定的2奈米生產計劃延後，這意味著，三星可能會先發制人，使其成為首家擁有製造2奈米晶片能力的晶片製造商，就像先前率先推出3奈米GAA制程，意圖超越台積電一樣。

部分行業觀察者分析，因為晶片需求放緩，台積電在寶山建設2奈米晶片製造工廠的進度放緩，該廠區投入營運時間可能比預期晚，這一延遲將為三星帶來優勢。甚至有專家估計，台積電在2025年第2季還無法準備好生產2奈米晶片。

另根據Investing報導，三星目前面臨的瓶頸是早期生產的3奈米GAA效能不足，儘管面臨嚴峻挑戰，但三星仍致力於在2025年之前搶進2奈米，該公司憑GAA先發優勢，可望增加其在代工市占率的優勢。