一名母胎單身的男子經常和曖昧的女子聊天，對方也釋出好感讓他暈船，但兩人約見面吃飯，他看到女子頻繁用手機回覆其他男生訊息，失望地「秒下船」，直呼「我徹底清醒了」，女子的舉動也讓大批網友批評很沒禮貌。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，自己是母胎單身又很少和異性接觸，和心儀的女子聊天好一陣子，對方也一直釋出好感讓他暈船，他誤以為有機會可追到女子。直到兩人約見面吃飯，女子的手機不斷跳出訊息，他發現傳訊的都是男性，女子也都會立刻回覆，反而是他的訊息，女子隔很久才回。

原PO徹底清醒、不再暈船，但他想起這段曖昧的日子，他總是替對方找藉口，想說她可能在忙，他問網友會因異性哪些舉動而「下船」？

網友一致認為女網友吃飯還在回覆他人訊息很沒禮貌，「代表她就只把你當普通朋友，沒有重視跟你吃飯的時間」、「一直滑手機真的就是很不尊重你啊」、「在吃飯還回其他對象，真的超沒禮貌」。