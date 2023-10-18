南僑泰國廠為東南亞主要生產基地，目前擴建中的泰國廠第二期明年下半年可望完工，新建產線主力為嬰兒烘焙產品及米果等，擴建完工後，將會再布局第三期的投資擴廠計畫。

由於烘焙原料由中國大陸出口有關稅優勢的東協市場，南僑將透過經銷代理，將泰國廠產品銷往新加坡、馬來西亞、越南、印尼、緬甸等地，將進軍當地連鎖零售通路、餐飲業等。

至於在中國大陸區方面，南僑集團執行副總裁陳正文則是看好中國大陸烘焙油脂將進入高速成長期，他說，後疫情時代，中國大陸烘焙市場由大型賣場進入到小型個體戶百花齊放，烘焙糕點需求十分高，不過市場競爭也大，有信心能突圍而出。

陳正文指出，現階段烘焙業競爭對手不再只限於同業，大型零售商是最大競爭對手，他舉例說，台灣全聯、中國大陸盒馬生鮮超市等，皆強力拓展自有烘焙食品，對於供應商而言，是挑戰也是機會。

南僑2023年前9月合併營收168.09億元、年增12.34%，先前自結前8月營收147.62億元，稅後盈餘5.26億元，年增34.41%，每股盈餘EPS2.12元。