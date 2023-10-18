據美國之音引述路透17日報導，隨著北京加強打擊外國影響力，中國公務員以及國有相關企業員工在私人出國旅行方面面臨了更加嚴格的限制，他們的海外關係也受到更嚴格的審查。自2021年以來，政府對他們的限制措施就已經擴大，包括禁止出國旅行、對旅行頻率和時間有更嚴格限制、繁瑣的批准過程，以及出發前的保密培訓。他們表示，這些措施與新冠疫情無關，因為即使中國重新開放邊境後，對他們的限制仍有增無減。

報導稱，過去兩年包括中國國家養老金基金在內的八個政府機構、發佈了八份公開聲明，表明他們正在加強對員工個人出國旅行的規定。據瞭解，中國中央和地方當局也在試圖努力摸清政府和國家有關聯的工作人員及其家人與其他國家的關係。

報導引述兩位專家分析，這些行動反映了習近平在中國與西方國家關係緊張時對國家安全的關注。近幾個月來，中國鼓勵公民參與舉報反間諜活動，並公布了新法律，擴大了間諜的定義。

亞洲協會（Asia Society）的中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）表示：「北京對西方國家間諜活動威脅的擔憂越來越偏執，阻止政府僱員出國可能是減少外國勢力從事間諜活動機會的一種方式。」

牛犇說，政治意識形態也是一個因素，習近平希望「從內部尋找想法」，而不是從西方尋求啓發。

報導稱，中國對於有權接觸機密信息的高級政府官員以及國營企業高管，早就實施了個人出國旅行的限制。目前這些限制正擴大到公務員體系中。據2015年的數據，中國公務員人數約為700萬人，國企員工則有7000萬人。

報導引述2名擁有20年工作經驗的銀行人士表示，他們在今年年初申請休假的時候發現，北京和上海的中國建設銀行層級較低的員工，每年只能因個人原因出國一次，且每次出國的時間最多為12天。他們表示，這項限制前所未見。

此外，一名中國國家開發銀行員工也表示，該銀行的一家大型分行今年已禁止員工出國旅遊。而在一家與國家相關的互惠基金公司上班的員工也表示，最近旅行限制也還擴大到了在香港和新加坡的新員工身上。

中國浙江省的一名教師，和一名瞭解上海某區今年公布新規的人士也透露，一些公立學校的教師在出國旅行方面也面臨新的限制。