國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）是否合作，各界高度關注。（合成圖／中時資料照）

藍白整合仍無共識，柯陣營昨（17）日參考藍綠初選提全民調2方案，侯友宜競辦執行長金溥聰則對於黃珊珊強勢要他們二選一感到失望，「要我們怎麼回答？」強調不會現在做決定。對此，侯辦發言人黃子哲今表示，侯辦昨天有透過書面有提出「折衷方案」，民調、民主初選並行也是選項之一。

黃子哲今接受《POP撞新聞》專訪時表示，希望彼此磨合協調出一個雙方都能接受的折衷方案，「民調、民主初選並行也是選項」。黃子哲進一步說道，看民眾黨是不是可以再思考，看要不要民調也做，民主初選也來做，比例可以是五五、六四、七三等，雙方坐下來談。

黃子哲透露，昨天給民眾黨書面執行方案有談到「折衷」，其中確實有民調、民主初選並行的選項，希望對方二次會進入此主題來談。黃子哲強調，談判是give跟take的藝術，當雙方堅持各自的方案，能否妥協成兩方都能接受的方案。

黃子哲坦言，對於黃珊珊昨出的方案只有一條路感到訝異，並直言國民黨雖然看似也是一條路，但是是一條折衷plus的路。至於侯辦受否可接受民主初選跟民調並行，黃子哲表示，某種程度是可以接受的。