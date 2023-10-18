金曲歌王曹格與造型師吳速玲於育有一雙兒女，分別是大兒子Joe和女兒Grace，孩子們與曹格曾錄製陸綜《爸爸去哪兒》，可愛乖巧模樣在觀眾心中留下深刻印象，如今多年過去，孩子們已暴風成長，15歲的Joe更拍了一組模特照，讓媽媽吳速玲驕傲的說，「真的滿優的！」

吳速玲17日同步在臉書以及IG發文，曬出兒子Joe擔任模特兒的帥照，只見Joe一身紅色西裝露出好身材，在鏡頭前擺出姿勢與表情，頗有名模架式，讓吳速玲也忍不住和兒子多拍幾張合照，「今天跟Joe拍照真開心，不得不說他真的滿優的！而且超誇張，完全不用化妝～年輕真好」。

吳速玲也幫兒子打理妝造，她回想拍照前的準備工作，吳速玲指出原本還想幫Joe畫個眼線，卻自嘆技術太爛、擔心畫失敗所以放棄，直接讓Joe展現自然一面上陣，她也打趣說道：「學校放假幫他找點事做，以後放假就來兼差打工賺零用錢好了」。

吳速玲與Joe的母子合照曝光後，隨即掀起網友關注和熱議，年輕漂亮的她在兒子身旁，乍看之下更像是姐弟倆，而Joe也遺傳媽媽美貌和完美身材比例，讓不少人直呼「好有型」、「這鮮肉很可以」、「可以直接出道」、「對Joe的印象還停留在《爸爸去哪兒》，小可愛變成帥哥了」、「漂亮媽咪＆帥兒子」。