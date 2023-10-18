大聯盟球員工會公布「球員選擇獎」決選名單，該獎項由選手之間互相投票，打出美聯最多單季44轟，成為首位日本選手奪下全壘打王的大谷翔平，連續3年入圍年度最佳球員以及美聯傑出球員獎項。球員工會官網稱讚：「大谷翔平又完成了不屬於這個世界的表現。」

2021年大谷翔平正式以「二刀流」身分打完整個賽季，打擊上敲出46轟、100分打點，貢獻全大聯盟最多的8支三壘安打，投手端則是拿下9勝、自責分率3.18，當時首次入圍就順利抱走球員選擇獎兩大獎項，去年則由洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）囊括兩獎。自2017年以後，拿下美聯傑出球員的得主，最後都能抱走年度MVP。

大谷翔平將和勇士小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、道奇貝茲（Mookie Betts）競爭年度最佳球員，但一般認為寫下大聯盟史上首次單季40轟、70盜的小阿庫尼亞，才是大谷翔平的競爭對手。美聯傑出球員則要與遊騎兵席格（Corey Seager）、光芒迪亞茲（Yandy Diaz）一拚高下。

此外新人年奪得12勝的大都會日籍強投千賀滉大，與響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）、小熊史蒂爾（Justin Steele）一起進入了國聯傑出新人的決選名單。票選結果將在美國時間11月2日揭曉。