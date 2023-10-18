這份抓漏版的AI高端晶片禁售令，將再次阻斷中國大陸的高科技發展進程，日後就連在海外獲取這些晶片，都變得更加不容易。為了防止美國先進半導體透過第三國運到中國大陸，美國還要求自己國家的晶片製造商，要先拿到許可證才行，處理方式就像對全球幾十個國家，不得販售遭到管制的美國軍火一樣。

拜登政府認為，中國大陸若取得如此先進的高技術是不安全的，因為可以幫助解放軍研發超高音速導彈、布建更為先進監視系統，或破解美國絕密機密的密碼等。軍事專家示警，如果處理不當，這些高科技可能會對人類生存帶來威脅。

最重要的是紐約時報認為，這些禁令可能對包括NVIDIA、超微以及英特爾等，一大票美國晶片製造業者不利，因為營收有的甚至多達三分之一，都來自大陸的買家。最近幾個月有些公司一直在積極遊說，反對美國政府祭出更為嚴苛限制政策。

代表主要晶片製造商的SIA（美國半導體產業協會）表示，正在評估這項最新更新的禁令，造成的影響性會有多大。SIA指出，了解保護國安有其必要性，維持健全的美國半導體產業，是國安重要的一環。不過，管太寬的單邊控制，可能會損及美國晶片生態圈，非但不會達成國安目標，反而會讓高科技美企流失更多來自海外的訂單。

美國官員指出，新的管制禁令將豁免純粹用於商業用途的晶片，像是智慧型手機、筆記型電腦、電動車還有電玩遊戲等。大多數新規定預定在30日內生效，但有些可能會更早實施。

不過，產業分析師卻認為，日後美國若把商業用途的晶片也管制的話，中國大陸的經濟恐將受到衝擊，例如，TikTok母公司字節跳動，或者網路巨擘百度的聊天機器人都會被傷到。故從長遠來看，人工智慧AI若發展遲緩，將有損從零售業，到醫療保健等不同產業的全球競爭力。

美國商務部長雷蒙多指出，美國政府更新高科技禁令，是要確保這些規定是盡可以有效實施的。雷蒙多預估，隨著高技術發展一日千里，這些法規至少每年都需要更新一次。

扛出國家安全大旗的雷蒙多表示，目標一直都是一樣，就是限制中國大陸拿到先進半導體，避免解放軍日後能研發出更精良的軍武，以及有所重大突破。習近平與拜登預定11月會在加州會面，拜登選在此時更加控管大陸的高科技，難保不會惹惱中國大陸的官員。

紐約時報表示，NVIDIA雖說公司遵守所有法規，預估短期內不會對財報有重大影響。不過，果真是如此嗎。為了因應一年前拜登政府對AI晶片首次出台管制禁令，NVIDIA為中國大陸客戶設計出新晶片商品A800以及H800，運行速度以及效能較慢，但還是可以被拿來養成人工智慧。但這次新的規定，將會限制這些晶片銷售。

NVIDIA指出，中國大陸通常占自己數據中心營收的20%至25%，還包括其它產品，但支援人工智慧AI晶片並不在內。分析師認為，全球對用於NVIDIA人工智慧晶片的需求不斷成長，全球除了中國大陸以外的市場，有機會填補大陸日後業績不足的缺口。

這次，美國政府還將摩爾線程智能科技（Moore Threads Technology），以及壁仞科技（Biren Technology），打入實體名單中，也就是要求美國企業在賣出產品給這兩家中國大陸晶片設計公司前，必須要先獲得特別許可才可出貨。

美國政府還宣布，將制定一份新的灰名單（gray list），要求部分等級不過於先進晶片的美國製造商，在賣產品給中國大陸、伊朗或其它受到美國軍武禁運的國家時，需要先知會美國政府。

現在需要許可證才能出口晶片的國家大幅增加，但這些管制似乎並未限制中國大陸業者使用亞馬遜，以及微軟所營運的外國雲端服務。近幾個月來，美國政府一度考慮也要控管雲端業務，因為大陸業者會利用此項服務，在境外可拿到先進人工智慧AI晶片的漏洞。半導體分析師預估，美國政府以後可能會以行政命令的方式，也限制雲端方面的服務。