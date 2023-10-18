●拜登政府周二宣布擴大晶片出口管制規範以防堵漏洞，將禁止更多先進AI晶片出口中國，新措施將於30日內生效，美方將包括伊朗和俄羅斯等40多個國家納入晶片出口管制，並將中國晶片設計公司摩爾線程（Moore Threads）和壁仞科技（Biren Technology）列入黑名單。輝達雖然在盤中宣稱新的晶片出口限制不會對公司財務造成顯著影響，但在周二晚間提交的文件中，該公司證實兩款專為出口中國市場而修改過的先進AI晶片A800和H800銷售將遭到阻擋。另一款頂規版遊戲晶片、8月才推出的L40S晶片也將受到限制。

●美國9月零售銷售額月增0.7%，超出市場預期的月增0.3%，主要因購買機動車和在外用餐的開銷增加。排除汽車的零售銷售額月增0.6%，亦超出市場預期的月增0.2%。

●美國9月工業生產指數較8月上揚0.3%，優於市場預期（與8月持平）。製造業生產月增0.4%，優於市場預期的持平。美國9月生產設備使用率達79.7%，略高於市場預期的79.6%。

●美國石油協會（API）公布，上周美國原油庫存減少438.3萬桶，汽油和餾分油庫存分別減少157.8萬桶與61.2萬桶，紐約期油交割地庫欣的庫存則減少100.5萬桶。

●美國零售銷售數據意外強勁，但在聯準會主席鮑爾等官員發表談話前，投資人縮手觀望，周二美元指數尾盤跌0.21%，報106.02。

●最新發布的經濟數據意外強勁，使聯準會進一步升息的預期升溫，周二美國10年期公債殖利率上漲14個基點，報4.85%，再度漲破4.8%大關，創下10月6日以來新高，盤中一度飆升15.6個基點，報4.861%。對利率動向更敏感的2年期債息急升14.3個基點，報5.241%，創下2006年以來新高。

●中東局勢仍未明朗，避險需求帶來支撐，周二金價止跌。紐約12月期金微升0.07%，收在每盎司1935.7美元。約現貨金漲.65%，報每盎司1923.5美元。

●美國總統拜登周三將訪問以色列，市場認為這有助於控制住中東緊張局勢，周二紐約期油收平，報每桶86.66美元。倫敦布蘭特期油收漲0.28%，報每桶89.9美元。