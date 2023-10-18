香港特首李家超17日率領高規格代表團，出席在北京舉行的第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的「企業家大會」。他在全體會議致辭，羅列數據，指香港參與國策，共建「一帶一路」帶來巨大增長潛力，同時體現香港作為「一帶一路」建設的參與者、促成者和受益者。

香港《明報》報導，李家超致辭時指出，從2017年至2022年，「一帶一路」共建國家在香港設立的地區總部數量從83家增長一倍至168家。香港對共建國家的直接投資也從700億美元，增長至2021年的1200億美元。他跨境貿易結算的人民幣匯款總額由人民幣3兆9000億元，增加超過一倍至9兆3000億元，年均增長超過18％。

李家超指展望未來，香港特區政府會繼續積極主動融入國家發展大局，貫徹絲路「合作共贏」的理念，與「一帶一路」共建國家和企業聯手發展，共享成果。他在當天晚上出席大陸國家主席習近平為出席峰會嘉賓而設的歡迎宴會。

在北京參與會議的行政會議成員陳清霞指，李家超在大會上的致辭，以數字和實例表明，香港在參與和服務國家「一帶一路」建設中，可利用自身獨特優勢，發揮重要商貿投資平台作用，為國家高水準對外開放，加強國際合作，與共建國家和企業聯手發展、共享成果做出應有努力。

陳清霞認為，「一帶一路」為香港深度融入國家發展，讓香港可以更廣泛參與國際間合作，持續強化世界貿易、金融、航運中心地位，增強在共建國家的影響力，促進經濟加快恢復發展，提供了極好機遇和無限空間。

另一在北京的行會成員林健鋒說，第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日在北京開幕，指本屆論壇已有140多個國家、30多個國際組織的代表確認與會，嘉賓註冊人數更超過4000人，習近平將會發表重要講話。